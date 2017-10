Denne test afslører, om du er i søvnunderskud

Testen skal afsløre, hvor lang tid det tager dig at falde i søvn. Det er derfor vigtigt, at du tjekker klokkeslættet, inden du lukker øjnene.

Så snart du døser hen, vil du tabe skeen på metalbakken, hvilket vil medføre en høj lyd, som vækker dig. Herefter skal du tjekke klokken igen og regne ud, hvor lang tid det tog dig at falde i søvn.

Lykkes det dig at falde i søvn inden for fem minutter, er der en risiko for, at du lider af søvnunderskud. Hvis det tager omkring ti minutter, er det et tegn på, at du får dårlig søvn om natten, men ikke lider af decideret søvnunderskud. Tager det dig over et kvarter at falde i søvn, er det en god indikator på, at du sover nok – og godt.





