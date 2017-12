Derfor er champagne godt for huden

3. Det er godt for huden

Champagne har en positiv indvirkning på huden, da drikken afgifter huden med antioxidanter, mens vinsyren hjælper med at udligne hudtonen. Det forklarer dermatolog Marina Peredo til Marie Claire, og tilføjer, at champagne er ekstra godt for dem med olieret hud, da de antibakterielle egenskaber hjælper mod udbrud.

4. Det er godt for hjertet

Et andet studie fra the University of Reading har konkluderet, at “to glas champagne om dagen kan være godt for både hjerte og blodcirkulation, hvilket reducerer risikoen for hjerte-kar-sygdomme og hjertestop.”

5. Det kan hjælpe dig med at drikke mindre

Alle de ovenstående grunde giver dig formentlig lyst til at drikke mere champagne, men faktisk viser flere studier, at champagne og andre boblende drikke får folk til at drikke mindre og hurtigere føle sig mætte.





