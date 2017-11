Derfor sværger udlandet til ny dansk madbølge

De mange sundhedsfordele er en stor del af grunden til, at udlandet sværger til den nordiske mad. Flere studier har vist, at New Nordic Diet kan formindske blodtrykket og kroppens insulinniveau, samt føre til vægttab. Vægttabet vil skyldes, at størstedelen af ingredienserne giver en god mæthedsfornemmelse. Et studie bevidste blandt andet, at de deltagende hurtigt følte sig tilfredse og fyldte, selvom de ikke havde indtaget så mange kalorier.