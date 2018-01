Det siger din mors krop om dit helbred

Din fertilitet

Din mor har måske gennemført en håndfuld graviditeter, uden at have brug for noget hjælp, men det betyder ikke, at du kan regne med det samme. Du kan til gengæld lære om din fertilitet ud fra, hvornår din mor gik i overgangsalderen. Et nyt studie viser, at unge kvinder, hvis mødres ægløsning stoppede inden de fyldte 45 år, oplevede et hurtigt fald i antallet af æg sammenlignet med kvinder, hvis mødres ægløsning først stoppede som 55-årige.

Det skal du gøre

Vær proaktiv. Hvis din mor havde svært ved at få børn eller gik tidligt i overgangsalderen, skal du ikke tøve med at kontakte læge. Jo tidligere i processen, desto lettere er det for din læge at hjælpe med at styrke din fertilitet.