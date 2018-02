Er hot yoga egentlig bedre end almindelig yoga?

Dyrker du yoga, gør du din krop og sjæl en stor tjeneste. Yoga er godt for både blodomløb, smidighed og balance, og du slipper samtidig af med dine spændinger. Derudover giver yoga dig ro og hjælper dig med at fokusere.

At yoga er godt er altså ikke til diskussion, men gør det en forskel om du udfører stillingerne balasana, padmasana og navasana i 40 graders varme eller ved stuetemperatur?

Ifølge en undersøgelse ved professor i sundhed Stacy Hunter er svaret nej. Hun mener, at det er selve de fysiske udfoldelser og ikke temperaturen i rummet, der har positive indvirkninger på dit helbred. Det betyder ikke, at den såkaldte Bikram yoga, hvor temperaturen i rummet ligger på omkring 40 grader og luftfugtigheden er på 40 procent, er usund. Det betyder blot, at både hot yoga og almindelig yoga er godt for dig.

Der er altså gode nyheder til alle yoga fans. Namaste!