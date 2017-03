Derfor er det godt at bande

Som barn fik du at vide, at du burde vaske din mund med sæbe. Og i dag hæver de fleste et øjenbryn, når du bruger bandeord. Men faktisk er det slet ikke så slemt at bande.

En ny undersøgelse ved Cambridge University påviser, at personer, som bander, er langt mere ærlige end personer, som ikke gør.

Undersøgelsen blev indledt med et spørgeskema, hvor testpersonerne blev bedt om at udvælge de bandeord, som de bruger mest. Efterfølgende udførte forskerne en løgndetektortest, som viste, at de forsøgspersoner, der havde skrevet flest bandeord, samtidig scorede højere på ærlighedsbarometeret.

For at gøre resultaterne yderligere repræsentative undersøgte forskerne 75.000 Facebook-brugeres statusopdateringer og studerede deres sprogmønstre. Også her optrådte en klar sammenhæng mellem ærlighed og bandeord.

Så næste gang, du bliver kritiseret for dit forbrug af bandeord, kan du skyde skylden på din ærlighed – forskningen er på din side.





