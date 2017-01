Her er 2017's nye kosttrends

Martins bud på næste års kosttrends er:

3. Flexitarerne kommer

Vi ser, at flere bliver vegetarer, veganere og såkaldt flexitarer, og den trend vil vi se endnu mere til i 2017.

Nogle vælger at lave et hårdt cut, hvor de helt dropper alle animalske produkter, men mange vælger mellemvejen, hvor det ikke bliver religiøst og styret af fasttømrede regler.

For flexitarerne, der spiser overvejende vegetabilsk, men stadig tillader sig selv at spise kød en gang imellem, er det ofte sundheden, der er styrende – ikke hensynet til miljøet, eller at man synes, det er synd for dyrene.

De ser ingen grund til helt at undvære kød, men er optagede af den forskning, der peger på, at et stort indtag af kød ikke er sundt.

Hvis de sidder over for en vært, der har serveret et lækkert stykke kød, så pyt – så tager de en dag uden kød i morgen.