Snart er det slut med chokolade

Det er nok en overdrivelse at kalde følgende verdens værste nyhed, men vi er tæt på; En ny rapport i Business Insider beretter, at verden er ved at løbe tør for chokolade.

Det skyldes, at mange kakaoarter er ved at uddø, da de er sensitive over for klimaforandringerne. Størstedelen af afgrøderne gror udelukkende i to afrikanske lande, og på grund af de stadig stigende temperaturer, vil kakaoarterne højst sandsynligt uddø allerede i 2050 – altså om 32 år.