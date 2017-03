Tricket, der får dig til at vågne gladere op i morgen tidlig

Faste rutiner

Hvis du har svært ved at falde i søvn om aftenen, kan det også hjælpe at have de samme rutiner for, hvornår du går i seng og står op – også i weekenden. Du kan indstille Philips Hue-pærerne til at dæmpe sig om aftenen og tænde om morgenen på samme tid eller ændre intervallet en lille smule i weekenderne. Dermed sikrer du, at din krop får de samme signaler fra lyset hver dag – uden at du behøver at tænke over det.