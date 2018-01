Videnskaben har talt: 24 er det nye 18

Der har altid hersket enighed om, at du er teenager, når du er mellem 13 og 19 år. Men den påstand skal vi måske til at vænne os af med. En gruppe forskere fra Royal Children's Hospital i Australien vil nemlig forlænge tiden, der er kendetegnet af uren hud, hormoner og humørsvingninger til langt ind i 20'erne.

Idéen bygger på en artikel fra det videnskabelige tidsskrift Child Development, der har undersøgt, hvad tidens teenager bruger sin fritid på. Undersøgelsen viste, at unge mennesker i dag er længe om at engagere sig i voksenaktiviteter sammenlignet med dem, der var teenagere i 90'erne. Konklusionen er, at 18 er det nye 13.

Forskerne ser flere grunde til udviklingen: Dårlig økonomi, der gør det vanskeligt at købe fast ejendom, og mere lighed mellem kønnene, der har forsinket alderen for ægteskab og familieforøgelse. Men den største synder er smartphonen. Nutidens teenagere bruger en stor del af deres tid online, hvilket bidrager til et socialt dyk i den virkelige verden, mener forskerne. Hvorfor tage ud blandt mennesker, når du kan bruge Tinder? Hvorfor lære at køre bil, når du kan tage en Uber?