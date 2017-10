Solens manglende tilstedeværelse kan påvirke os på mange måder, allervigtigst i manglen på D-vitamin. Et underskud af D-vitamin kan i værste fald føre til vinterdepression, og det er derfor vigtigt at kompensere for solens stråler på anden vis.

Man kan selvfølgelig skynde sig udenfor, når solen en sjælden gang kommer frem, men ifølge Altomkost.dk er solens stråler slet ikke stærke nok i vinterhalvåret til, at der dannes D-vitamin i huden.

Det bedste alternativ er derfor at fokusere på at indtage D-vitamin. D-vitamin findes i fede fisk, som for eksempel laks, sild og makrel, samt i mælk og ost. Da det kan være svært at få dækket sit D-vitamin behov gennem fødevarer alene, bør også supplere med vitaminpiller.