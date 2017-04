Cecilie Lassen og Silas Bjerregaard om deres første møde

HVAD GØR JER TIL ET GODT PAR?

Silas: “Vi er meget bevidste om vores forskelligheder og om, hvordan vi skal sætte dem i spil i forhold til hinanden. Jeg er for eksempel ikke lige så god til at sætte ord på mine følelser som Cecilie, men Cecilie er heldigvis rigtig god til at spørge ind til dem, så jeg har nemmere ved at åbne op.”

Cecilie: “Silas er sådan én, alle kan lide, hvor jeg deler vandene. Derfor er han god at have i mit ringhjørne. Han gør mig mildere og blødere.”

Silas: “Vi deler også en stor passion for musikken og hele dens horisont med kunst og mode. Cecilies far er klassisk guitarist, og musikken har altid fyldt meget derhjemme – og som balletdanser har hun nærmest boet i en orkestergrav, siden hun var seks år. Jeg har sunget og spillet, så længe jeg kan huske, og jeg har valgt en levevej som musiker og sangskriver, så det er et sprog, vi begge har helt inde under huden.”