DU HAR UDTALT DIN FRUSTRATION OVER DONALD TRUMP. HAR DU NOGLE RÅD TIL, HVORDAN MAN SKAL HÅNDTERE, AT HAN ER USA’S PRÆSIDENT?

“Bliv ikke bitter, og hold aldrig op med at håbe på en bedre fremtid og en bedre verden. Undertrykkelsens stærkeste våben er at undertrykke folks fantasi. Jeg tror, at så længe vi er i stand til at forstille os, hvordan verden burde se ud, så kan vi også arbejde os imod det mål. Så bliv ved med at drømme, bliv ved med at tro og bliv ved med at se fremad.”

HVORDAN KAN MAN SOM KVINDE BEDST FINDE SIN INDRE POWERKVINDE FREM?

“Jeg tror, at det stærkeste våben, vi kvinder har, er udholdenhed. Lige meget, hvilken branche, du er i, så vil du se unge fyre og mænd overhale dig, selvom de hverken arbejder lige så hårdt eller har det samme talent som dig. Du vil se mænd blive rost for ting, du burde få ros for, og du vil se dem blive succesfulde på områder, hvor du endnu ikke har opnået noget. Men du må ikke lade det ødelægge dig, du skal i stedet bare blive ved med at arbejde, blive ved med at se fremad og til sidst vil du finde den succes, du fortjener.”





ALT DET, DU IKKE VIL GÅ GLIP AF