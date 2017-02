HVORDAN MØDTES I?

“Vi mødtes tilfældigt på et gadehjørne i New York for syv år siden. På det tidspunkt vidste vi vist begge to godt, hvem hinanden var, da vi arbejdede inden for samme branche. Men vi havde aldrig mødt hinanden rigtigt. Det var under New York Fashion Week og vi var begge to meget trætte efter nogle hektiske uger.

Vi gav hinanden et stort kram, og så et til, og et til, fordi vi kunne se, at den anden havde brug for det. Og da vi forlod hinanden, var vi blevet enige om at ses til middag.

I april sidste år gik vi faktisk en tur ned til netop det hjørne, hjørnet på West 14th Street og Washington Street, for at se, hvor vi mødtes dengang.”

HVORNÅR BLEV I KÆRESTER?

“Vi blev faktisk kærester dengang for syv år siden. Efter at have mødtes tilfældigt på gaden, og spist middag sammen i New York, mødtes vi yderligere to gange i København.

Det var mere eller mindre en love at first sight-ting. Vi kendte knap nok hinanden, men Malene havde i en sms skrevet: 'Jeg siger til folk, at du er min kæreste – bare så du ved det'. Og i april 2010 flyttede vi sammen i en lille lejlighed i New York.”