“Det var første gang, jeg følte mig sikker i mig selv”

NÅR DU SER TILBAGE PÅ DIT LIV, HVILKE TIDSPUNKTER FREMTÅR SÅ I ET SÆRLIGT LYS?

“Det gør tiden lige omkring, at jeg fyldte 40 år. At runde 40 var godt for mig. Det var første gang, jeg følte mig lidt sikker i mig selv. Det kan måske være svært for folk at forstå, fordi jeg udadtil bragede derudad og virkede så stærk og selvstændig. På det tidspunkt havde jeg været selvstændig i 14 år, og det gik virkelig godt, men på det personlige plan havde jeg manglet noget.

Da jeg var fyrre, mødte jeg min mand (skuespilleren Torben Zeller, red.). Det var første gang, jeg mødte en mand, der respekterede mit arbejde. I mine tidligere forhold havde jeg altid følt mig lidt fængslet. Men Torben har fra dag et haft en grundlæggende forståelse og respekt for mig og mit arbejde og dét, det kræver af mig. Jeg kunne jo heller ikke finde på at kræve, at han blev hjemme fra en turné, fordi vi skulle hygge os og nusse om noget i haven. Men indtil da havde jeg ikke drømt om, at jeg kunne få en mand, der kunne give mig den plads, jeg behøver.

Jeg er jo fra en tid, hvor det var kutyme, at man gik hjemme, og jeg har altid tænkt, at jeg ikke skal være en af de kvinder, der ligger under for mænd. Jeg var en rigtig rødstrømpe. Det kaldte man dengang kvinder, der ville klare sig selv. I dag er det jo for mange uhørt at gå hjemme, og hvis man gør, så er det for de fleste et aktivt valg, som jeg har stor respekt for.”