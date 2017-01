Johanne Landbo: Derfor elsker jeg Århus

Byens bedste festspot … “Hornsleth, hvis man er til en vild aften i byen, hvor der skal danses. Her er væggene dekoreret vulgært af kunstneren Kristian Hornsleth, hvilket giver klubben et fedt udtryk. Det var desuden her jeg mødte min kæreste, Lukas, første gang, så det vil jeg nok altid forbinde med Hornsleth.”

Det gør byen unik, at … “den er udnævnt til at være en europæisk kulturhovedstad, og at den internationale rejseguide Lonely Planet har fremhævet Århus som en af de hotteste byer i Europa. Behøver jeg sige mere?”

Hvis Århus skulle ‘Rethinke’ noget … “må det være at få rykket lufthavnen tættere på. Den nuværende lufthavn har for få afgange og ligger langt uden for Århus. Jeg tror, at det ville være et stort plus for Århus i mange retninger, at lufthavnen for det første får flere afgange, men samtidig også bliver rykket tættere på. Specielt for os, som rejser meget.”

Byen adskiller sig fra København ved … “selvfølgelig at være markant mindre, hvilket betyder, at man er knap så anonym i byen, som man er i København. Jeg føler, at Århus er en hjertevarm by med en god jysk, afslappet mentalitet, hvor man stadig godt kan prutte om priser, være venner med sine naboer og snakke udkantsjysk, uden at skulle høre for det. For når man er opvokset i Thy, er Århus den perfekte by at bosætte sig – placeret lige midt i landet, flertallet er jysktalende og naturen er godt integreret til trods for, at det er en lille storby.”

Jeg elsker Århus, fordi … “jeg kan cykle eller gå rundt til alt, og så ligger den så smukt omkranset af skov og vand. Desuden er det en af de yngste byer, hvis man kigger på århusianernes gennemsnitsalder, hvilket gør, at byen er fuld af liv, dynamisk puls og unge tiltag!”