Kom med bag kulissen hos Baum und Pferdgarten

Helle Hestehave & Rikke Baumgarten

Design af kollektioner og udvikling af brandet. Tid hos B&P: 18 år.

“Når vi skal designe en kollektion, begynder vi med at lave en struktur over, hvad den skal indeholde, hvor mange styles, vi skal lave af hver, og hvad der skal gå igen fra tidligere kollektioner. Inden da har vi talt vores referencer og inspiration igennem, men det endelige billede er sjældent helt på plads på det tidspunkt. Vi kan godt lægge ud med forskellige idéer til temaer, men vi bliver altid sporet ind på hinandens tanker, når vi laver et moodboard af print, udklip, vintagetøj og billeder. Ud fra det laver vi en historie og fra den skitser til kollektionen.”

“To gange om året er vi på messe og besøger leverandører og ser på skind, denim og forskellige vaske. Alt det gennemgår vi, inden vi for alvor begynder at tegne kollektionen. Vi har meget pingpong med vores printdesigner Trine i den periode. Hun udvikler mønstrene til kollektionen i tråd med vores idéer – for eksempel sailortema, som vi har i vores kommende kollektion.”

“Når vi designer, sidder vi ofte med den samme tegning i dagevis, hvor det bare er hårdt arbejde. Det kan være en silhuet på en kjole, der driller og ikke kommer ned på papiret på den måde, vi har en idé om.Vi er med i processen ned til mindste stikning og lynlås.”

“Nogle gange mister tingene deres magi, når det bliver en teknisk tegning. Derfor er det så rart, når de første prototyper kommer hjem. Det er som at få julegaver med posten. Men det kan også være komisk, hvis der er noget, der ser helt anderledes ud, end vi havde tænkt det, og det bare ryger direkte i datterens udklædningskasse.”

“Der er sket meget, siden vi begyndte – dengang sad vi med det hele selv. Nu kan vi koncentrere os om at optimere designet. Dengang var der flere ting, vi lavede i hånden.Vi kan godt savne den håndværksmæssige side, men den har vi heldigvis mulighed for at forfølge med showpieces op til et show.”

“Det er fantastisk, når vi holder shows, fordi det er både scene, show og stemning, der skal bygges op. Det er et punktum for os og markerer der, hvor andre tager over og får vores kollektion ud i verden.”