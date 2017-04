Lotte forlod sit job og blev jordemoder: “Livet er ikke en række fravalg, men tilvalg”

HVILKE UDFORDRINGER HAR DER VÆRET VED DIT VALG?

“Arbejdstiderne og det store arbejdspres. Rigtigt mange jordemødre forlader i øjeblikket branchen, fordi vi bliver presset mere og mere. Selvom jeg blandt andet traf valget om at blive jordemoder, fordi jeg gerne ville gøre noget for andre, så er det på en måde også et egoistisk valg over for min familie. For det går ud over dem, når jeg har nattevagter eller overarbejde eller bliver kaldt ind i min fritid. Det kræver et fleksibelt bagland at være jordemoder, og man bliver bestemt ikke rig af det.”





FORTRYDER DU DIT VALG?

“Nej. Jeg elsker faget og er glad for, at jeg udfordrede mig selv både fagligt og personligt. Det betyder ikke, at jeg nødvendigvis skal være jordemoder for evigt. Jeg er så småt i gang med at tegne en kollektion af bæredygtige silke-items, som jeg på et tidspunkt håber på at sætte i produktion. Jeg tænker ikke på mit liv eller arbejde som noget statisk, men vil gerne have en palet af ting, jeg har prøvet og kunnet. Det er heldigvis muligt i dag, hvor det engang var sværere at skifte branche og erhverv.