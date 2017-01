Michelle Obama: “Ignorér de folk, der tvivler på jer”

Michelle LaVaughn Robinsons lærere sagde, at hun stilede for højt. Hun ville aldrig komme ind på det prestigefyldte universitet Princeton. Men den unge pige med arbejderklassebaggrunden ville gøre hvad som helst for at studere på drømmeuniversitetet. Derfor valgte hun et gymnasium så langt væk fra sit hjem i Chicago, at hun måtte pendle tre timer om dagen for at komme til og fra skole. Her gik hun i en klasse for særligt dygtige elever. Og hendes målrettethed gav bonus. Hun kom ind på Princeton.

“Så kom jeg derhen, og jeg kiggede mig omkring og tænkte: ‘Jeg er lige så klog som de mennesker her. Hvad tænkte de på?’ Så der er mange mennesker, der vil forsøge at træde på jeres selvsikkerhed udelukkende på grund af de idéer, de har om, hvem I er,” fortalte hun 300 overraskede, hujende og grædende gymnasieelever i et auditorium på Georgetown University, da hun en morgen i september sidste år overraskede dem sammen med studieværten Seth Meyers fra Late Night.

Ignorér de folk, der tvivler på jer

Samme septembermorgen var aviserne fulde af overskrifter om, at Georgetown University havde besluttet at prioritere efterkommere af slaver, når de fordelte pladserne på universitetet. Den udmelding var årsagen til det uanmeldte besøg.

Ignorér de folk, der tvivler på jer, selvom tvivlen genlyder i jeres hoveder, lød opfordringen fra Michelle, der i dag har efternavnet Obama, til de studerende. Det gør hun selv. Også – og stadigvæk – i dag, hvor det snart er otte år siden, at 52-årige Michelle Obama og hendes mand, Barack Obama, blev historiens første afroamerikanske par i Det Hvide Hus. “For der er også folk, der mener, at jeg heller ikke burde være dét,” forklarede førstedamen.

Læs resten af portrættet af folkets førstedame i det nye Costume 178, der er på gaden nu. Her kan du blandt andet få historien om Michelles arbejderopvækst og første date med Barack Obama, mærkesager og hvilke skjulte dagsordener, der gemmer sig i førstedamens elegante og nøje udvalgte garderobe.





MERE FRA COSTUME