Natalia Vodianova: Min favorit fra H&M Conscious Exclusive

HVORDAN BRUGER DU DIN POSITION TIL AT FREMME GODE FORMÅL?

“For 12 år siden lancerede jeg Naked Heart Foundation for at give børn et sikkert sted at lege i byer i Rusland. Siden da har vi bygget 177 legepladser og har også startet et andet program til at bygge støtteordninger, der hjælper børn med særlige behov og deres familier. Det inkluderer alt fra at organisere fora og finansiere sommerlejre til at uddanne skolelærere i, hvordan man arbejder med børn med særlige behov.

Siden begyndte jeg at tænke på mine erfaringer med velgørenhed, og hvordan vi kunne gøre det mere globalt. I 2015 startede jeg en app, Elbi, der giver folk mulighed for at give øjeblikkelige donationer til velgørende organisationer. For mig er det at give tilbage den vigtigste del af mit arbejde, og noget, som jeg håber vil definere min karriere.”