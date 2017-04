Natasha Al-Hariri: “I et land som Danmark kræver det nosser at bære tørklæde”

Selvfølgelig skal man da kunne få et job, hvis man er dygtig, lige meget hvad man har på hovedet.”





HVORFOR GÅR DU MED TØRKLÆDE?

“Der er selvfølgelig et religiøst signal i at bære tørklæde. Det er en måde at vise, at jeg er glad for og stolt af min religion. Men det er lige så meget en kulturel ting. En måde at spejle mig i min familie og andre stærke kvinder med samme rødder som mig. Med tiden har jeg nok også udviklet noget fandenivoldskhed, hvor ingen skal bestemme, om jeg går med tørklæde, eller hvordan jeg sætter det. Det er egentlig mærkeligt, at mange ser danske, muslimske kvinder som offergjorte og svage. For i et land som Danmark kræver det virkelig nosser at bære tørklæde. Det ville være meget lettere at tage det af.”





HVORDAN LØSER MAN PROBLEMER MED DISKRIMINATION?

“For mig er den eneste løsning at oplyse om rettigheder og gå i dialog. At spørge manden, hvorfor han spytter på mig, i stedet for at hade ham. Det er selvfølgelig ikke altid nemt, men jeg prøver af alle kræfter at bryde med fordommene via dialog.