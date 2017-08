Norske Sigrid på blot 21 år har formået at blive en af tidens mest hypede, skandinaviske kunstnere. Hvis du har oplevet hende under sommerens Roskilde Festival eller Spot Festival, kender du helt sikkert debuthittet Don't Kill My Vibe.

Modebranchen kan heller ikke få nok af den unge sangerinde, der blandt andet har medvirket i Teen Vogue og Interview Magazine.

Sigrid er altså en kvinde, du bør holde øje med. Vi tog en snak med hende om festivaler, sommer og mode.

HVAD GLÆDER DU DIG MEST TIL I SOMMER?

“Jeg glæder mig til at spille koncerter med mine bedste venner – også kendt som bandet.”

HVILKE FESTIVALER SKAL DU SPILLE PÅ?

“Det bliver en hektisk sommer! Vi skal blandt andet spille på Øya Slottsfjell, Sommerfesten på Giske og Bergenfest i Norge, plus nogle i udlandet, som jeg ikke kan snakke om endnu. Jeg glæder mig meget!”