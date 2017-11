Har du nogensinde overvejet, om dine øjne pludselig ser anderledes ud? Eller om du konstant har lyst til at spise noget iskoldt? Måske er der en naturlig forklaring.

1. Du har konstant lyst til søde sager

Hvis du har det sådan, så mangler du højst sandsynligt sukker – eller også er du stresset og udmattet. I stedet for at kværne en pose vingummier eller et stykke kage, kan du tage en sund snack som et stykke mørk chokolade eller lidt honning. Så passer du samtidig på vægten.

2. Har du lyst til iskolde ting?

Så kan det muligvis skyldes, at du lider af jernmangel. Ofte får man lyst til for eksempel is, men i virkeligheden bør du spise jernholdige ting som kød og æg. Her er det en god idé at kontakte sin praktiserende læge. Så er du helt sikker på, at alt er, som det skal være.

3. Tynde ringe omkring iris

Hvis du oplever ringe rundt om øjets iris, medmindre du er over 50 år, så kan det godt være et tegn på, at dit kolesteroltal er alt for højt. Ofte er ringen en anden farve end sort - for eksempel blå.