7 ting, du burde spise inden sengetid

Nogle gange melder sulten sig lige inden, man er på vej i seng. Men det er ikke alle former for fødevarer, der er lige gode at fylde i maven sent på aftenen, hvis du skal se frem til en god nats søvn. Der findes derimod flere ting, som ligefrem er gode for dig at spise inden sengetid, da de kan være med til at forbedre din søvn markant. Det betyder, at hvis du har svært ved at sove, men ikke er sulten, er der god grund til at prøve en af følgende fødevarer.

Nøgleordet er melatonin, som er et naturligt søvnhormon, der hjælper til at regulere døgnrytmeforstyrrelser, som forårsager en ustabil nattesøvn. Produktionen af melatonin fremmes i mørke og det er denne øgede mængde, som er med til at gøre dig søvnig.