Den bedste alder at blive gift vil overraske dig

Det er efterhånden ikke nyt, at videnskaben prøver at beregne og systematisere vores kærlighedsliv. Nu er turen kommet til, hvornår det er bedst at gifte sig. Udover, at du naturligvis skal gifte dig, når du har fundet kærligheden, og når du og din partner begge er klar, er 26 år den gyldne alder – videnskabeligt set.

37 procent reglen

Baseret på en bunke matematisk data har forfatterne til bogen Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions udarbejdet en algoritme, der påstår, at den bedste alder at blive gift er 26 år. Algoritmen bygger på, at vi mennesker tager de bedste beslutninger, når vi har sorteret 37 procent af vores muligheder fra – den såkaldte 37 procent regel.

Ifølge algoritmens forfattere er vi på jagt efter kærligheden fra vi er 18 år til vi er 40 år. Det betyder, at 26 er alderen, hvor vi har frasorteret 37 procent af vores mulige bejlere – og vi er altså klar til at slå os ned.