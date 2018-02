Vores allesammens Instagram-darling, avocadoen, er ikke bare pæn at se på, den er også en superfood. Avocado er rig på alt det, din krop elsker: Kalium, der regulerer din væskebalance, K-vitamin, der er godt for knoglerne, C-vitamin, der styrker dit immunforsvar, fibre, der er gode for fordøjelsen, E-vitamin, der bekæmper sygdomme og holder huden sund, og magnesium, der holder dine muskler stærke.

© Unsplash / Nur Afni Setiyaningrum