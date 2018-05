Er du glad for yoga eller hjemmetræning i stuen, er en god måtte uundværlig. Desværre er den ikke altid lige pæn. Her kommer svenske Grounded Factory ind i billedet. Deres måtter er så fine, at de kan indgå som en slags alternativ pynt til hjemmet.

Ud over at være dekorative er måtterne fremstillet af bionedbrydelige materialer og uden skadelige kemikalier som lim, ftalater, latex og silikone – rart, med tanke på hvor ofte man ligger med hovedet godt begravet i måtten under den afsluttende udstrækning.

Yogamåtte, Grounded Factory 716 kr.