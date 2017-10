Derfor får du flere venner, hvis du bander

Undersøgelsen blev indledt med et spørgeskema, hvor testpersonerne blev bedt om at udvælge de bandeord, som de bruger mest. Efterfølgende udførte forskerne en løgndetektortest, som viste, at de forsøgspersoner, der havde skrevet flest bandeord, samtidig scorede højere på ærlighedsbarometeret.

For at gøre resultaterne yderligere repræsentative undersøgte forskerne 75.000 Facebook-brugeres statusopdateringer og studerede deres sprogmønstre. Også her optrådte en klar sammenhæng mellem ærlighed og bandeord.

Skaber relationer

Ærlighed er ikke den eneste kvalitet, bandeord fører med sig. I bogen In praise of Profanity slår forfatter og professor Michael Adams et slag for bandeordets evne til at nedbryde barrierer imellem mennesker:

“Overrraskende effektive til at skabe og udvikle menneskelige relationer, fordi de er risikable at bruge (…) Vi kan godt lide at komme afsted med ting, og det vil vi kunne gøre med ligesindede,” skriver Michael Adams blandt andet.

Ved at bruge bandeord vil vores relation til andre mennekser altså styrkes, hvis de reagerer positivt på vores risikable ordvalg.

Er du er glad for at bande, kan du altså bryste dig af at være et ærligt menneske med stærke relationer til dine ligesindede.





