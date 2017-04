Dit smil afslører alt om din sundhed

Husk tandtråd

Du har sikkert hørt før. Men det er altså ikke for sjov. Der sætter sig mikroskopiske bakterier mellem tænderne – og de skal altså væk. Brug tandtråd minimum én gang om dagen.

Plej dine læber

Flossede læber får dine tænder til at se uhygiejniske og grimme ud. En læbepomade vil gøre underværker.

Glem ikke tandlægen

Du tænker sikkert ikke over det, men et besøg hos tandlægen gør underværker for dine tænder. Her bliver dine tænder både og renset og vasket, og tandlægen efterlader intet snavs.