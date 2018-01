Drop de dumme jobvaner

Glem alt om at springe frokosten over, for så er der større risiko for, at du falder over en usund chokoladebar senere. Men det er ikke nok bare at tage dig tid til frokostpausen, for du skal også vælge det rigtige. Det sikre valg er en salat med magert kød og sundt fedt i form af avokado, kerner eller nødder.

På den måde styrer du selv, hvor mange kalorier du får indenbords, i modsætning til en færdiglavet sandwich eller en varm ret, der kan være svær at gennemskue kaloriemæssigt. Lav en ekstra lille portion til om eftermiddagen, så du kan snacke noget sundt i stedet for at vælge det lette sukkerrush.

TIP:

Sørg for at få ekstra D-vitamin, når du bruger dagens lyse timer indendørs. D-vitamin virker anti-aging ved at stimulere hudens naturlige fyldstof, elastin, som ellers bliver nedbrudt med alderen. Supplér madpakken med laks, ørred, sild, torskerogn eller makrel. D-vitamin lagres i kroppen, så du skal blot huske fisken et par gange om ugen.

