Få energi til hele dagen med dette trick i brusebadet

Det kan være svært at holde energien oppe en hel dag, som både byder på arbejde, et træningsprogram, praktiske gøremål og måske endda en aftale om aftenen. Men faktisk kan du allerede fra morgenstunden gøre en indsats for at føle dig frisk resten af dagen, siger eksperter. Du skal bare ændre din baderutine en smule.

Hemmeligheden ligger i at afslutte brusebadet med først 30 sekunders koldt vand, så 30 sekunders varmt vand og til sidst 30 sekunders koldt skyl igen. Det lille trick skulle være en effektiv energibooster, som holder dig på dupperne resten af dagen.

Det skyldes, at ændringerne i temperaturerne straks øger blodgennemstrømningen og tilfører energi til både krop og sind. Og gør du det lille brusetrick til en daglig rutine, kan du endda opnå endnu større bonus på længere sigt. Ifølge forskning kan det nemlig øge din modstandskraft mod stress, styrke kroppens fedtforbrænding og få dit niveau af hvide blodlegemer til at stige, så du får et stærkere immunforsvar.

Kilde: Entrepreneur





