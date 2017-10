Hvad er bedst for dig – kaffe eller te?

Den livsbevarende kaffe

Kaffe har bestemt også sine fordele, og er ifølge en undersøgelse udgivet i New England Journal of Medicine ligefrem sundt for dig. Undersøgelsen viste, at de kvinder som drak seks eller flere kopper kaffe dagligt, havde 15 procent laver risiko for dødsfald sammenlignet med kvinder, som ikke drak kaffe.

Kaffe er rig på antioxidanter

Bogen The Coffee Lover’s Diet slår også et slag for den mørke driks sundhedsfordele, som ifølge bogen skyldes det høje antal antioxidanter i kaffe, der blandt andet kan reducere inflammation i kroppen.

Dog skal kaffen være så mørkristet som muligt for at opnå et højt indhold indhold af polyfenoler, som er en gruppe antioxidanter, der virker reducerende på inflammation i kroppen. Til gengæld har en sådan kaffe dobbelt så mange af disse antioxidanter som en tilsvarende mængde te.

Nu er det så op til dig at beslutte, hvilke sundhedsfordele du helst vil drage nytte af næste gang valget står mellem en kop kaffe eller te.