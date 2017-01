Så let kan du blive optimist

Er du en af dem, der altid ser glasset som halvfyldt? Så kan du se frem til et længere liv, end de der betragter glasset som halvtomt. Det viser en undersøgelse publiceret i American Journal of Epidemiology.

Forskerne ved ikke helt hvorfor, men de har en teori om, at det positive livssyn gavner immunforsvaret. Der er heldigvis meget, du selv kan gøre for at se mere lyst på tilværelsen og dermed måske forlænge dit liv.