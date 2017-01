Så let kan du sige farvel til junkfood

Jeg er lidt skuffet over, at han, når vi snakker sammen i telefonen, ikke anbefaler, at jeg kommer ind til en session hos ham. Men hans entusiasme vinder over min kynisme, og jeg downloader appen. Jacob forklarer, at der er mange former for sukkerafhængighed, for eksempel chokolade og junkfood. Jeg skal vælge den, jeg synes, har mest magt over mig og derefter følge programmet, der handler om netop den afhængighed.

Appen er supernem at gå til – du skal registrere mail, fødselsdag, køn og betalingsdetaljer, og så er der ellers et utal af behandlinger at gå i gang med. Den kan afhjælpe både personlige problemer, angst, søvnløshed, dårlige vaner og manglende selvtillid. Et månedligt abonnement koster fra 79 kroner, så det sprænger ikke budgettet, og på den måde kan jeg blive behandlet for flere sukkerrelaterede laster.