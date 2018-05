Sådan drikker du dig i form

De fleste drømmer om en flad mave og en flot hud, men det er nok de færreste, som er villige til at foretage de helt store livsstilsændringer for at nå dertil. Men det behøver du heldigvis heller ikke.

Her får du ti sunde drikke, der er hurtige og nemme at lave, og som kan hjælpe dig på vej til en fladere mave og en strålende hud:





Foryngende

Blåbær er fyldt med antioxidanter, jern og magnesium, som er med til at beskytte din krops celler. Derfor kan du med fordel drikke en smoothie med blåbær et par gange om ugen, hvilket vil holde din hud ung og spændstig.

Tømmermænd

Dagen derpå er et glas æblemost en rigtig god idé. Æblemost er rig på kulhydrater, som får blodsukkeret til at stige, og kalium, som du er i underskud af, når du har drukket. Æblemost sætter også i gang nedbrydningen af alkohol i leveren, hvilket gør, at du hurtigere kan komme på benene igen.

Søvnig

Guaranajuice består af en lang række opkvikkende vitaminer og mineraler, og den eksotiske frugt indeholder faktisk tre til fem gange så meget koffein som kaffebønner. Derfor er guaranajuicen et fantastisk alternativ til kaffen, når du har brug for ny energi.