Sådan kommer du sovende til en slank figur

3 tips: Smelt fedtet væk under dynen

Flyt vækkeuret

A-mennesker er generelt slankere, og for at komme tidligt op kan du stille vækkeuret langt væk fra sengen. Så er du nødt til at komme ud af fjerene for at slå det fra.

Skru ned for temperaturen

Et køligt soveværelse får dig til at forbrænde mere fedt om natten, da kulde stimulerer de brune fedtceller. De har en høj energiomsætning, fordi de producerer varme, og det futter kalorier af.

Luk lyset helt ude

Sov i et helt mørkt soveværelse – eller med sovemaske. Forsøg viser nemlig, at mus, der udsættes for lys om natten, øger vægten i forhold til mus, der sover i mørke, selvom de spiser det samme.





