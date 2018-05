Sådan stopper du overspisning – ifølge diætisten, der gjorde det

5. Afstress

Stress kan føre til trøstespisning, så det er vigtigt at være opmærksom på dit stressniveau og prøve at sænke det. Jessica anbefaler, at du tager dybe indåndinger, slukker for sociale medier og går tidligt i seng.

6. Elsk dig selv

Forkæl dig selv dagligt med noget andet end mad. Det kan være at tage et langt bad, se din yndlingsserie eller gå en tur. Det vigtigste ved selv-kærlighed er, at du accepterer dig selv i øjeblikket. Frigør behovet for at dømme, kritisere og brokke dig, og husk på, at du har retten til et lykkeligt og fyldestgørende liv.