Sådan stopper du sukkertrangen

1. All-over olie

Vi kan godt forstå, at den parfumefri multiolie fra Ecooking løb med førstepræmien i kategorien ‘Årets bedste hudvenlige produkt til kvinder’ ved AllergyAward 2017 i London. Den økologiske danskproducerede olie fra jojoba og sesam kan bruges til alt fra barbering og hårkur til makeup erner og kropsolie.

Multi olie, Ecooking 369 kr.

2. Spis dit vand

Hvor de fleste nok husker at drikke vand i løbet af dagen, glemmer mange den vigtige og vitaminfyldte væske, som fås gennem grøntsager og frugt. Når kroppen får væske fra vandholdige grøntsager og frugt, optager kroppens celler væsken langsommere og holder på den i længere tid. Det vil sige, at væsken fra en agurk bliver i kroppen i længere tid end samme mængde væske fra et glas vand. Det gør dig mindre dehydreret, hvilket betyder, at du får mere energi og en mere fugtet hud. Supplér derfor dit vandindtag ved dagligt at spise enten icebergsalat, squash, agurk, tomater, vandmelon eller jordbær, der alt sammen har et højt indhold af vand.