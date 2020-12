Hvorfor grundlagde du Mother Muse?

“Efter min første graviditet kæmpede jeg med en fødselsdepression og følte mig fortabt. Imens jeg brugte energi på at finde og pleje mig selv, begyndte jeg at mærke et behov for at skabe noget, der kunne hjælpe både mig selv og andre kvinder, der kæmpede med de samme følelser. Motivationen var at skabe en sammenhæng mellem moderskabet og den, jeg var, før jeg blev mor. Dermed blev Mother Muse født: et mode- og livsstils-magasin viet til mødre, der inspirerer os.”

Hvorfor har vi mødre brug for muser?

“For at få inspiration til at blive mere ærlige over for os selv og andre. Ofte er vi alt for bange for at dele, hvordan vi har det, og det kan føre til, at vi føler os alene. Muserne hjælper med at finde styrke i sårbarheden og minder os om, at vi ikke er alene i vores moderskabsrejse.”

Fortæl mere om din vej ind i moderskabet?

“Da jeg var 23 år, fandt jeg ud af, at jeg var gravid med min datter. Jeg tænkte ikke så meget på, hvordan det at blive mor ville ændre, hvem jeg var som person, men det kom det til. At blive mor var forbundet med en stor sorg over tabet af den pige, jeg var engang, og den kvinde, jeg var blevet. Jeg følte mig ofte ensom, for mens alle mine jævnaldrende venner gik ud og stadig var i gang med at finde sig selv, var mine ‘unge’ år fyldt med ansvar for at forme to mennesker og en karriere.”

Hvad har været den største forandring i dig ved at blive mor?

“Min selvtillid og min stil. I dag føler jeg mig meget mere i harmoni med min krop og den, jeg er. Og så selvfølgelig det perspektiv, jeg har fået på, at livet er kort og desværre ikke varer evigt. Når jeg får fat i begge mine børn, Adaline og Oliver, og holder dem ind til mig lige inden sengetid, minder jeg mig selv om at være taknemmelig for, at jeg får lov til at opleve livet sammen med dem. De er det største, jeg nogensinde kommer til at opnå.”

Hvad er kommet mest bag på dig ved at blive mor?

“Hvor nemt jeg havde det, før jeg blev mor. At jeg bare kunne gøre, hvad jeg ville. Livet i dag handler hovedsageligt om kompromiser og tålmodighed. Nogle dage fatter jeg stadigvæk ikke, at jeg engang tog søvn for givet.”