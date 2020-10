Hvad vil du gerne give videre til dine børn?

"At være fokuseret på proces frem for resultat. Både når de skal lære

nye ting, når de kigger på sig selv, og når de skal igennem skolen og voksenlivet. Det handler ikke om at vinde, om karakterer, at være den bedste eller at vurdere sig selv på, hvad de opnår, eller hvor de er på vej hen. Det handler om at nyde, være til stede og være fokuseret på, om noget er sjovt, lærende eller gør dem lykkelige – så skal de nok ende det rigtige sted.”

Hvad er det bedste ved at være mor?

"Det fællesskab af mødre, som man helt automatisk bliver en del af. Et fællesskab, hvor omsorg, sparring, grin og deling af de svære ting får opbakning. Jeg har aldrig oplevet noget lignende i andre sammenhænge.”

Hvad er det sværeste?

"At slappe af. At slappe fuldstændigt af og ikke hele tiden tænke sig ind i, hvad det næste er, der skal ske, hvad end det er en frokost, en lur eller et kommende træthedsanfald.”