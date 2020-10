Et varmt inderlag, der ikke kradser

De fleste af os husker nok, hvordan vi som børn syntes, at uldundertrøjer kradsede forfærdeligt. Heldigvis er det ikke tilfældet for vores børn. Moderne merinould er både blødt og lækkert og derfor perfekt som inderlag.

Den tynde kvalitet er behagelig at have på, ligesom ulden er smart, fordi den er temperaturregulerende og er åndbar, så dit barn hverken sveder eller fryser. En ekstra bonus er, at uld opsuger fugt, og det mindsker risikoen for forkølelse.

Kort sagt sørger uld for, at dit barn er veltilpas og varm, men du kan også sagtens tillade dig at stjæle tippet selv – for selvom man er blevet voksen og måske har minder om kradsende uld, vil du med garanti elske at iklæde dig det tynde, merinouldundertøj anno 2020, når det bliver rigtig koldt.