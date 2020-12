Fire samtaler, du ikke troede, du skulle have med dine kollegaer. Men så blev du mor

1. Nu er der børneorm i skolen – igen.

I samme tempo som opslagene på Aula og KBH forældre formerer sig, har snakken her på redaktionen ofte hurtigt bevæget sig fra udbrud af børneorm til irriterende børnesår og lus, lus, lus (død over de små kravl, der stjæler timevis af dit liv).

2. Hvilken flyverdragt har du købt til dit barn?

Skal det være MarMar eller Fred’s Choice? Skal barnet selv vælge farve, eller skal du? Skal den købes ny eller brugt? Der ER faktisk ret meget at overveje, når der skal købes flyverdragter til de små. Og det skal der jo. Hvert år. Så må din kollega med nyindkøbt strik til sig selv lige vente lidt – vi nævner ingen navne.

3. Hvordan får man hundelort af (børne)skoen?

Vi kan skrive under på, at en tur i vaskemaskinen ikke altid løser problemet. Faktisk har et medlem af redaktionen måttet låne et par sko af naboen til sin søn for at undgå at sende ham barfodet i skole, da hans sneakers – og eneste par sko (de vokser jo SÅ hurtigt ud af dem) – måtte lade livet efter nærkontakt med en hunds efterladenskaber og utallige nyttesløse rengøringsforsøg.

4. Du mente det da ikke, da du sagde, at du sover til 7.20. Vel?

Nej, det var en fortalelse fra vores Brand Manager, da et par af redaktionens mødre forleden snakkede om, hvad tid vi står op om morgenen for at indhente hverdagen. For det er – selvfølgelig – 6.20, hun, mor til to børn under fire år, står op. Lidt efter lød spørgsmålet fra vores skønhedsredaktør uden børn: ‘Er det, fordi 7.20 ville være at sove længe?‘

Ja. Det ville det.