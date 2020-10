Husk lige babyalarmen: Sådan bliver I klar til jeres nye baby

Et hjem med ny baby

Jeres barn skal selvfølgelig have noget at sove i. Men en seng er ikke bare en seng. Her skal I til at starte med vurdere, om I er til en vugge, en side by side, en sengerand, der omkranser sengen og giver tryghed, eller en seng, der kan udvides, efterhånden som jeres barn vokser. Når I har fundet ud af, hvad I foretrækker, kan I nærstudere udvalget og herefter se på babydyne, nuttet sengetøj, lagen – og tisselagen (I vil ikke fortryde det!). Husk i denne ombæring også babyalarmen - så I kan høre, hvis baby vågner fra sin lur.

Noget af det, som man bruger allermest tid på som nybagt forælder, er selvfølgelig pusletid med baby. Ikke alle har behov for et decideret puslebord, når der skal skiftes ble, men det anbefales at investere i en puslehynde, så baby ligger godt.

I og med, at I nu har fået et nyt familiemedlem, får jeres barn også med tiden en naturlig plads ved spisebordet. I flere højstole kan man indsætte en babyindsats, hvis baby skal med til bords helt fra starten. Ønsker I ikke, at jeres barn skal sidde med ved middagsbordet, mens han eller hun er en helt lille størrelse, så vent med at købe højstolen, til jeres barn er stort nok til selv at kunne sidde. Når barnet er spæd, har det kun brug for hud mod hud-kontakt med forældrene, søvn og mælk i maven, så tag det helt stille og roligt i starten. Når baby til gengæld er halvanden til to måneder, er det aktiveringstid. Her er det tid til, at baby skal have et aktivitetstæppe og lidt babylegetøj, som han eller hun kan udforske.