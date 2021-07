I slutningen af 2014 var Ann-Louise Aasted netop blevet mor til tvillinger. Efter hun og kæresten Morten havde købt lejlighed og var blevet forældre, var behovet for fast indtægt stor. Så nu havde hun arbejdet i Kiwi Minipris i fire år. Men hun kedede sig.

Siden Ann-Louise Aasted fik sit første fritidsjob som teenager, havde hun arbejdet for at få råd til tøj. For hvor hun dog elskede tøj – og nu var der to små størrelser ved navn Noor og Naia, som også skulle klædes lækkert, og lønnen rakte ikke. Ann-Louise Aasted brugte timer på at studere de mange webshops til børn og undrede sig over det snævre udvalg til de 0-4-årige, og hvorfor deres kundeservice lukkede klokken 15, når kunderne jo shoppede om aftenen. Og sådan opstod ideen. Et hobbyprojekt ved siden af dagjobbet. En webshop med luksustøj til babyer med en service, som var det en fysisk butik: Luksusbaby.dk.

Udgangspunktet var en kassekredit på 150.000 kroner med et ydmygt mål om en daglig omsætning på 1.250 kroner – så der var råd til lækkert tøj til tvillingerne.

“Når jeg tænker tilbage, er det vildt, hvordan det er gået,” siger Ann-Louise Aasted:

“Leverandørerne anede jo ikke, hvem jeg var, så mange troede forståeligt nok ikke på mig, når jeg kontaktede dem fra min mailadresse, der hed noget med hunnitrold. Og jeg anede intet om at købe ind eller drive en webshop, jeg brugte bare min mavefornemmelse. Når et brand spurgte, om jeg kom til messen, svarede jeg ja uden at vide, hvad det var for en messe. Men jeg googlede det, dukkede op og fangede deres interesse med mit fokus på de 0-4-årige og en kundeservice, der var åben fra 7 morgen til 23 aften.”