“Kommentaren gav mig en mavepuster af mor-skam”

For en uge siden scrollede jeg rundt på Instagram og glædede mig over den meningsfyldte mor-aktivisme, der fylder mere og mere i mit feed: Mødre siger fra overfor perfekthedsidealet og deler deres svære fødselsberetninger og billeder af de mindre flatterende sider af mor-livet.

Men så faldt jeg over en tilfældig kvindes holdning, der gav mig en mavepuster af mor-skam.

Kommentaren var til en post om, hvor hul i hovedet det er, at nye forældre sparkes ud af fødeafdelingen med deres spædbørn allerede fire timer efter fødslen. Den kom fra en sikkert velmenende kvinde, som synes, at det er vigtigere at give forældre to års barsel. Hun fik, skrev hun, ondt i maven over, at små børn afleveres til pædagoger, der ikke elsker dem, inden de er fyldt et år.

Kommentaren ramte mig, fordi jeg selv sendte min yngste datter i vuggestue, da hun var 9 måneder gammel. Ikke fordi vi af økonomiske årsager var nødsaget til det, heller ikke fordi jeg i mit arbejde redder menneskeliv, eller fordi jeg er synderligt karrierefokuseret. 9 måneder var bare lige netop grænsen for, hvor længe jeg kunne holde ud at være på barsel.

Hvis jeg havde fået tilbud om pasning før, ville jeg nok have taget imod det.

Jeg har tidligere tænkt, at det var berigende for min nu 11 måneder gamle datter at møde omsorgsfulde pædagoger, andet legetøj, end det, vi har herhjemme, inspirerende jævnaldrende, en større variation af mad og lærerige aktiviteter, jeg aldrig selv ville have fundet på. Men nu gør skammen mig i tvivl, og jeg forstår, hvordan andre mødre muligvis ser skævt til mit valg om at sende mine børn tidligt i institution.