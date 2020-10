Må madglæden sejre i de små maver

Mad er ikke bare næring, men meget mere end det. Mad skaber fællesskab, kærlighed, nærvær, sammenhold, socialisering og dannelse, men mad skaber også udfordringer – især når babyer og børn skal spise. Pludselig kan mad også give en følelse af utryghed, uro og frustration. Får mit barn mad nok? Den nødvendige næring? Og ikke mindst: Hvad skal jeg finde på at lave?

Spis & Gro er en samling af 70 næringsrige, sunde retter til baby, lige fra når maden skal introduceres i 4-5-måneders alderen og frem til 1-årsalderen, hvor barnet kan spise det samme som resten af familien. Der er også opskrifter på retter til hele familien, hvor babyen kan spise med. For alle medlemmer af familien skal hurtigst muligt kunne spise sammen og den samme mad – det giver madglæde og fællesskab. Samtidig sikrer familieopskrifterne, at du undgår at have gang i alt for mange gryder og forskellige retter, når aftensmaden skal på bordet. Maden til de mindste skal være et naturligt element i madlavningen til de større.

Spis & Gro er til de vordende forældre, de nybagte forældre, til bedsteforældre og til andre, som gerne vil have inspiration og en række gode råd om at forberede og planlægge, så det bliver lettere dag efter dag – også på de travle dage – at servere god mad til baby.

Spis & Gro er skrevet af kok Adam Engel og sundhedsspecialist Nanna Østensgaard og indeholder viden om sunde, næringsrige og nemme måltider til små maver. Samtidig bygger opskrifterne på bæredygtige værdier, der er i øjenhøjde med de mindste, så bæredygtighed når helt ud i de smås skåle ved middagsbordet.