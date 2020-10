Slip kønsstereotyperne

Handling er altafgørende

Hun, han, hen – opdrag til ligestilling og mangfoldighed hedder bogen, der med bibelske 10 bud på en ikke-kønnet opdragelse og kapitler fyldt med helt konkrete råd og forslag til en mindre kønsnormativ hverdag kan hjælpe familier til at løfte blikket og se på sig selv og hinanden på en anden måde end den, vores kultur og normer dikterer og på mange måder har gjort i århundreder.

For eksempel til at overveje, hvad det egentlig betyder for børnene, når vi vælger bestemte former for legetøj – biler, pistoler og Lego til drengene og dukker, komfur og balkjoler til pigerne. Hvilke signaler, vi sender dem, når vi indretter deres garderober og værelser i bestemte farver – blå nuancer til drengene og lyserøde til pigerne, selvfølgelig. Eller hvad der egentlig sker inden i dem, når vi roser dem som henholdsvis ‘stærke og seje’ drenge og ‘smukke og dejlige’ piger eller skælder dem ud og kalder drengene for voldsomme, for aggressive og for vilde, mens vi skyder pigerne i skoene, at de er for hysteriske, for dramatiske, for følelsesladede.

“Vi kan tale meget om de her ting. Vi kan debattere køn, diversitet og identitet og diskutere normer og stereotyper. Men det er ikke nok. Vi har brug for at handle. Vi har brug for at gøre tingene anderledes. Tænke over, hvad vi egentlig siger til vores børn, og hvordan vi agerer over for dem, og forsøge at gøre det på en anden og ny måde. Lige nu og her. I vores hjem, uddannelser, arbejdsmarked og i vores hverdag i det hele taget,” siger Cecilie Nørgaard.

“Og så har vi brug for åbent at turde udfordre andre, når de reproducerer og bekræfter de gængse stereotyper, som vi alle sammen er filtret så grundigt ind i, at vi kan have svært ved at få øje på dem.”

Faktisk er kønsstereotyperne så indlejret i os, at vi langt hen ad vejen har forvekslet noget, der i virkeligheden er et udtryk for kultur, med et udtryk for natur, siger Cecilie Nørgaard. Sandheden er bare, mener hun, at det ikke er naturgivent, at en biologisk dreng skal opføre sig på en bestemt måde, ligesom det heller ikke er naturgivent, at en biologisk pige skal opføre sig på en anden. Det er faktisk bare kulturgivent, siger kønssociologen.