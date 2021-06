Hvordan har det ændret dig at blive mor?

“Jeg er blevet mere reflekteret omkring, hvad mine mønstre er, og hvad jeg har med i bagagen, som jeg virkelig gerne vil ændre, så Emmet ikke skal bakse med de samme sager som jeg selv – så kommer han formentlig til at bakse med noget andet! Jeg synes for eksempel, at jeg er blevet lidt bedre til at acceptere, at alt ikke kan nås og en lille bitte smule bedre til at acceptere og hvile i, at alt kan vælte og rode omkring mig, uden at jeg behøver at handle på det. Jeg er blevet bekræftet i, at jeg er en smule distræt og hurtigt rykker fra en ting til en anden – for det bliver så tydeligt, når man ser sig selv igennem en anden,” siger Trine Tuxen.

“Jeg er ydermere kommet i kontakt med daglige sug i maven over situationer, der gør mig nervøs, og så har jeg fået et lidt mindre energiniveau – det troede jeg ellers aldrig ville blive et problem for mig – på grund af søvnmangel og fordi, jeg bruger det meste af min energi på Emmet. Det kan have en negativ klang, når jeg fortæller om det, og det har moderskabet jo ærligt talt også over sig til tider. Det er jo den ærlige sandhed om at blive mor – i hvert fald for mig. Det er stort og komplekst og fører én i mange retninger på godt og ondt.”