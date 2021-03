Hvorfor satte I jer for at lave en børnebog med godnatsange?

Thomas: "Vi syntes, det kunne være rigtigt hyggeligt at lave noget sammen. Jeg elsker over alt på hele jorden, når Emilie synger, så drømmen var at kunne samarbejde om et projekt, hvor vi også kunne udnytte, at Emilie synger. Jeg har tidligere arbejdet sammen med Martin Sommer (pianist ved musikkonservatoriet red.), og det var oplagt, at han skulle være en del af bogprojektet og lave melodierne til sangene.

At det lige blev godnathistorier hænger sammen med, at vi har to børn, Ellen på 5 og Otto på 2 år. Det betyder evig larm og glade dage med MGP- og Frost-sange, som er vidunderligt, men som sidst på dagen er lidt irriterende at høre på. Vi kunne godt tænke os at lave noget, der sætter tempoet ned, skaber ro og giver en god afslutning på dagen. Der findes jo en masse fantastiske godnatsange og vuggeviser, men vi vil gerne udvide paletten lidt. Så det er en blanding af at have lyst til at arbejde sammen og give noget ro til de små i hjemmet."