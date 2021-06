Rutiner, rutiner, rutiner

“Børnene trives med at vide, hvad der skal ske, og det er også meget nemmere som forældre, at man ikke skal diskutere, hvem der gør hvad og hvornår. Vi gør stort set det samme hver dag. Anders står op klokken 6 og går i bad, jeg står op med børnene og skifter bleer på dem, giver dem tøj på og ordner deres hår, imens vi ser morgenfjernsyn. Anders laver grød, og imens jeg går i bad, serverer han morgenmad for dem, så giver vi dem overtøj på, og vi afleverer sammen lidt over 8. Så arbejder vi begge, indtil vi sammen henter 15.30. Når vi kommer hjem, begynder den ene at lave mad, imens den anden leger med børnene. Vi spiser mellem klokken 17 og 17.30, så ser børnene TV i en halv time, klokken 19 giver vi dem nattøj på og børster deres tænder, og klokken 19.30 putter den ene af os, imens den anden rydder køkkenet og resten af lejligheden op. Og så starter det forfra dagen efter.”

Involvér børnene i husholdningen

“Mikael på 4 år synes, at det er virkelig sjovt at være med til at lave mad, så vi har købt en lille børnekniv, som han står og hakker med. Det ville helt sikkert gå hurtigere uden hans hjælp, men ved at involvere ham kan vi være sammen, imens vi får klaret det praktiske, og det er virkelig hyggeligt. De små kan godt lide at tømme opvaskemaskinen.”

Prøv en godnathistorie-app

“Oplæste godnathistorier er en virkelig god måde at få børnene lokket i seng på. De synes, det er sjovt at måtte vælge en historie på telefonen på skift, og på mange apps er historierne indtalt på en måde, så børnene falder hurtigere i søvn.”

Få rengøringshjælp

“Hvis det på nogen måde er økonomisk muligt. Det sparrer så meget tid og giver en diskussion mindre i parforholdet.”

Lav skærmregler

“Da vi begge er selvstændige og arbejder hjemme, har det været nødvendigt for os at blive enige om nogle regler for mobilbrug, når børnene er hjemme. Ellers risikerer vi pludselig at sidde og kigge på skærmen på skift. Vores regel hedder ingen mobil, fra vi har hentet til, at vi har spist aftensmad. Og maks. en halv times børnefjernsyn om morgenen og det samme om eftermiddagen/aftenen. I weekenden er det mere løst.”

Køb ind online

“At skulle forbi et supermarked på vej hjem for at handle ind til aftensmaden med fire børn i ulvetimen er det rene mareridt. Vi klarer alle indkøb online, og jeg kan også anbefale madkasser, så man ikke behøver at være kreativ selv.”

Visk tavlen rent

“Ryd op hver aften, så I ikke starter en ny dag med en opvask fra i går eller med legetøj udover hele gulvet. Efter en lang dag har man bare lyst til at ligge sig ned, så snart børnene sover, men det giver en følelse af overskud at kunne starte på en frisk. Og så er det nemmere at rydde op, når der ikke er børn overalt.”

Skab små børnefri stunder

“Anders og jeg spiser først morgenmad, når vi kommer hjem fra aflevering. Så brygger vi kaffe, koger æg, hører radio og nyder den lille stund, hvor vi har tid til at tale sammen uden at skulle håndtere væltede mælkekopper og spildt havregrød.”

Husk lokke-snacks

“Sørg for at fylde lommerne godt op med frugt, kiks og rosiner, før du skal hente i institution.”

Læs det store interview med Maria Nordø Jørstad i Costume Mini, der er på gaden nu. Køb det blandt andet her.